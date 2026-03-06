Πάτρα: Μια απίθανη βραδιά στο θρυλικό Κολωνάκι του Κόττα στα "Γύφτικα"

Το μαγαζί του Γιώργου Κόττα, το «Κολωνάκι», βρίσκεται στα «Γύφτικα» και λειτουργεί ως ποτάδικο από το 1960.

Ο ίδιος, ένας γνήσιος, παλαιάς κοπής μαγαζάτορας που «έχει μάτια και στην πλάτη και προλαβαίνει το κακό και τα πειράγματα», όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν καλά. Καταπληκτικός χορευτής, φημίζεται για το χασάπικό του με τις ιδιαίτερες φιγούρες. Ένα ταμπαχανιώτικο χασάπικο, φερμένο από τους πρόσφυγες, στο οποίο έχει εντρυφήσει χρόνια και - για τους γνώστες - είναι ο αυθεντικός δάσκαλος που κατέχει το know how. Μα πάνω απ’ όλα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, με καθαρό βλέμμα και παιδικό χαμόγελο από αυτούς που δεν συναντάς εύκολα πια.

Εδώ οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες: Θα πιεις Johnny κόκκινο, Vat 69 ή Haig (αν είσαι τυχερός μπορεί να βρεις και κανένα ξεχασμένο Campari ή τζιν στο ράφι). Θα χορέψεις γιατί εδώ όλοι χορεύουν (ίσως προδιαθέτει το μωσαϊκό πλακάκι κάτω από τα πόδια σου). Και σίγουρα θα διασκεδάσεις σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου κανείς δεν κρίνεται και όλοι είναι ίσοι, σε μια αυτοσχέδια διασκέδαση, μυσταγωγία κανονική, που προφανώς δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε κανένα insta story.

Και σ’ όλα αυτά υπάρχει κάτι που έχει χαθεί στη σημερινή νυχτερινή διασκέδαση: σεβασμός. Σεβασμός που τον επιβάλλουν η φυσιογνωμία του Κόττα, οι θαμώνες – φίλοι του, η ιστορία του χώρου, η κουλτούρα που μεταφέρει και εντέλει η ενέργεια που πλανάται τριγύρω. Μην ξεχνάς ότι εδώ έχει διασκεδάσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Τσαουσάκης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Αλέξανδρος Ιόλας.

Για να έρθεις στου Κόττα, πρέπει να σε φέρουν. Και ο Τάσος Πουλής ήθελε πάντα να φέρει τους φίλους του και να τραγουδήσει γι’ αυτούς σε τούτο τον ιδιαίτερο χώρο. Έτσι «την Παρασκευή το βράδυ» μαζί με τον Κώστα Ματθαίου μας χάρισαν ένα ανεπανάληπτο live που είχε από όλα: καλή μουσική, σπάνια τραγούδια, φίλους, φοβερή ενέργεια και διάθεση, χορό και πολύ πολύ κέφι. Διασκέδαση αλά παλαιά σ’ ένα μαγαζί ασφυκτικά γεμάτο, όπου όλος ο κόσμος ήταν μια παρέα, σαν να βρισκόμασταν σ’ ένα σπίτι. Στο φιλόξενο σπίτι του Γιώργου Κόττα, που δεν σταμάτησε να μας λέει πόσο πολύ του άρεσαν τα τραγούδια μας και πόσο χάρηκε που χόρεψε τον αγαπημένο του «Μπαρμπαγιάννη» σε live εκτέλεση.