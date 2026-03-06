Κέιτ Μος: Η αντίδρασή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι- «Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις»

Ούτε να την αγγίζουν δεν θέλει η Κέιτ Μος. Το μοντέλο εμφανμίστηκε ενοχλημένο στην επίδειξη μόδας του οίκου μόδας YSL μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που η 52χρονη Κέιτ Μος έφτανε στον χώρο της εκδήλωσης στο Παρίσι μαζί με το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ από τις ΗΠΑ, κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει με την ίδια να δηλώνει την ενόχλησή της.