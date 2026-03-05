Τηλεθέαση: Ποιος κέρδισε την prime time το βράδυ της Τετάρτης

Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε γι’ ακόμα μία μέρα η σειρά του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ», στην prime time της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Στα προγράμματα που ξεκίνησαν από τις 21:00 και μετά, η νέα σειρά του Alpha ήταν σαρωτική και με μέσο όρο 18,9% πάτησε κορυφή στο δυναμικό κοινό.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με μέσο όρο 15,4%, ενώ ο Άγιος Έρωτας σημείωσε 13,6%.

Το MasterChef βρέθηκε στο 11,4%, το Grand Hotel στο 10,5% και το Survivor 9,9%

Τα Παιχνίδια Εκδίκησης ακολούθησαν με μέσο όρο 7,3%, όπως επίσης και το Τότε και Τώρα με 7,3%.

Το Παιδί βρέθηκε στο 2,2%, το Real View στο 2,1%, ενώ η σειρά «Από Ήλιο σε Ήλιο» περιορίστηκε στο 1,2%.

Όσον αφορά τα προγράμματα που ξεκίνησαν στη ζώνη των 20:00, το Σόι σου σημείωσε μέσο όρο 19,6% και οι Ράδιο Αρβύλα 13,7%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.