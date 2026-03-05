Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τη μεταγραφή

Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ: Η ανακοίν...

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Μία μεταγραφή – έκπληξη πραγματοποιήθηκε καταμεσής της τηλεοπτικής σεζόν! Ο Σάκης Τανιμανίδης άφησε πίσω του τον ΑΝΤ1 και βρίσκεται – ξανά – στο δυναμικό του ΣΚΑΪ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σταθμός του Φαλήρου με επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026). Όπως αναφέρεται σε αυτήν, ο Σάκης Τανιμανίδης θα παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ τον 4ο κύκλο του "Dragons’ Den”.

«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown Entertainment, για την 4 η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού “Dragons’ Den”, καθώς και άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της
καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν.

Από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως “Money Tigers”, το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων «Dragons’ Den», «Shark Tank» και «Lions’ Den») και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου στις χώρες μετάδοσής του.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι Dragons έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής δράσης.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και το «Dragons’ Den IV» έρχονται στον ΣΚΑΪ.

Και ο ΣΚΑΪ τους εύχεται καλή επιτυχία», ανέφερε η ανακοίνωση του σταθμού του Φαλήρου. 

Ειδήσεις Τώρα

Έχουν παρενέργειες τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος;

Η αυξημένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι πιο «αθόρυβοι» προορισμοί της Ευρώπης: Οι χώρες με τους λιγότερους τουρίστες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σάκης Τανιμανίδης ΣΚΑΪ Dragons’ Den Greece
Spotlight
["\u03a3\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u03a4\u03b1\u03bd\u03b9\u03bc\u03b1\u03bd\u03af\u03b4\u03b7\u03c2","\u03a3\u039a\u0391\u03aa","Dragons\u2019 Den Greece"]
823127
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight