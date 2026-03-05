Συνελήφθη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη στην Καλιφόρνια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η γνωστή τραγουδίστρια εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη την Τετάρτη από άνδρες της Τροχαίας στην κομητεία Βεντούρα και αφέθηκε ελεύθερη το επόμενο πρωί. Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου, σύμφωνα με το Variety.

Μετά το περιστατικό, η Σπίαρς φαίνεται να έχει διαγράψει το προφίλ της στο Instagram.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια έχει μπλεξίματα με τον νόμο. Το 2007 είχε τρακάρει πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Λος Αντζελες, με τις κατηγορίες εναντίον της να αποσύρονται αφού αποζημίωσε τον ιδιοκτήτη του οχήματος για τις ζημιές.