Ανησυχία ξανά για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς από βίντεο που τη δείχνει να οδηγεί εκτός ελέγχου

Νέες ανησυχίες προκαλεί για την ψυχολογική και διανοητική κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκαλεί βίντεο που την κατέγραψε να οδηγεί επικίνδυνα μετά από βραδινή έξοδό της με φίλους της να περιγράφουν ότι είναι «σε κρίση» μετά τις αποκαλύψεις από τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail φαίνεται η Σπίαρς να φεύγει από εστιατόριο την Πέμπτη και να μπαίνει πίσω από το τιμόνι της μαύρης BMW της αν και αρκετοί προσπάθησαν να την σταματήσουν.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι η τραγουδίστρια «σχεδόν χτύπησε τη φίλη της καθώς έβγαινε» από το πάρκινγκ.

Στο βίντεο, η 43χρονη Σπίαρς φαίνεται να μην μπορεί να μείνει στη λωρίδα της και αρκετές φορές να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα