15 cozy κινηματογραφικές επιλογές για φθινοπωρινές βραδιές στο σπίτι

Ζεστές εικόνες και τρυφερές ιστορίες για ένα ειδυλλιακό βράδυ στο σπίτι

Tο φθινόπωρο είναι η εποχή που οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες γίνονται πιο δροσερές, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για cozy ταινίες και σειρές. Οι φθινοπωρινές νύχτες είναι δίχως αμφιβολία φτιαγμένες για ταινίες και όταν λέμε ταινίες, δεν εννοούμε απαραίτητα την έξοδο σε κάποιον κινηματογράφο. Με τα συνδρομητικά κανάλια να έχουν μπει στα σπίτια όλων μας, το να μείνει κανείς στο σπίτι για μια βραδιά cinema δεν ακούγεται και τόσο κακό. Αντιθέτως, οι άνθρωποι που επιλέγουν αυτού του είδους τη διασκέδαση είναι πολλοί. Κάθε φθινόπωρο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να επανασυνδεθείτε με αγαπημένες ταινίες που εμπεριέχουν λίγη από τη μαγεία της εποχής. Σύμφωνα με το marieclaire.gr αυτές είναι οι 15 πιο cozy και «ζεστές» ταινίες μοιάζουν ιδανικές επιλογές για τα βράδια (και όχι μόνο) του φθινοπώρου. Από ρομαντικές κομεντί μέχρι δραματικές ιστορίες, οι παρακάτω ταινίες είναι γεμάτες συναισθήματα, φιλία και αγάπη ενώ, κάνουν την τέλεια παρέα. When Harry Met Sally (1989)

Μια κλασική ρομαντική κομεντί που εξερευνά τη φιλία και την αγάπη μέσα από τις περιπέτειες του Harry και της Sally, οι οποίοι αναρωτιούνται αν οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να είναι απλώς φίλοι. You’ve Got Mail (1998)

Δύο αντίπαλοι επιχειρηματίες αναπτύσσουν μια ρομαντική διαδικτυακή σχέση χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική τους ταυτότητα, δημιουργώντας μια όμορφη ιστορία αγάπης που ανθεί στην ψηφιακή εποχή. Dead Poets Society (1989)

Ένας εμπνευσμένος καθηγητής ενθαρρύνει τους μαθητές του να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να ζήσουν τη ζωή τους με πάθος, σε μια συγκινητική ιστορία για τη νεότητα και την αυτοανακάλυψη. Practical Magic (1998)

Δύο αδελφές που είναι μάγισσες προσπαθούν να σπάσουν την οικογενειακή κατάρα που επηρεάζει την αγάπη τους, συνδυάζοντας μαγεία, ρομαντισμό και χιούμορ.Good Will Hunting (1997)

Ένας νεαρός καθαριστής στο MIT με εξαιρετικά μαθηματικά ταλέντα ανακαλύπτει τη σημασία των σχέσεων και της αυτογνωσίας μέσα από τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. The Cider House Rules (1999)

Μια ιστορία που συνδυάζει θέματα αγάπης, οικογένειας και επιλογών ζωής, ακολουθώντας έναν νεαρό άνδρα που μεγαλώνει σε ένα ορφανοτροφείο και αναζητά την ταυτότητά του. Little Women (2019)

Μια σύγχρονη διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος που αποτυπώνει τη ζωή και τις προκλήσεις των τεσσάρων αδελφών March καθώς μεγαλώνουν και αναζητούν την ευτυχία. Rudy (1993)

Η αληθινή ιστορία ενός νεαρού που ονειρεύεται να παίξει ποδόσφαιρο για την ομάδα του Notre Dame, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες και αποδεικνύοντας ότι η επιμονή μπορεί να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001)

Το ξεκίνημα μιας μαγευτικής σειράς ταινιών που ακολουθεί τις περιπέτειες του Harry Potter στον κόσμο της μαγείας, γεμάτο φιλία, περιπέτεια και μάγια. Stepmom (1998)

Μια τρυφερή και συγκινητική ιστορία που εξερευνά τις προκλήσεις της μητρότητας και της οικογενειακής δυναμικής, καθώς μια μητέρα και η νέα σύντροφος του πρώην συζύγου της προσπαθούν να συνεργαστούν για το καλό των παιδιών τους. Julie & Julia (2009)

Δύο γυναίκες από διαφορετικές εποχές. Η μία είναι η διάσημη σεφ Julia Child και η άλλη μια σύγχρονη γυναίκα που προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα μαγειρικό challenge, αποδεικνύουν ότι η μαγειρική είναι τέχνη που ενώνει. The Royal Tenenbaums (2001)

Μια ασυνήθιστη οικογενειακή ιστορία που συνδυάζει κωμωδία και δράμα, καθώς η οικογένεια Tenenbaum επανασυνδέεται μετά από χρόνια χωρισμού, προσφέροντας απλόχερα γέλιο και συγκίνηση. Autumn in New York (2000)

Μια ρομαντική ταινία που ακολουθεί μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν γοητευτικό άνδρα και μια νεαρή γυναίκα, γεμάτη πάθος και μελαγχολία καθώς η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα περιβάλλει την πόλη. Fantastic Mr. Fox (2009)

Μια διασκεδαστική και ζωντανή ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο βιβλίο του Roald Dahl, που ακολουθεί τον έξυπνο αλεπουδάκι που προσπαθεί να διασώσει την οικογένειά του από τις ανθρώπινες απειλές. Notting Hill (1999)