Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Η Βίσση αφιέρωσε γονατιστή το Δώδεκα στον Καρβέλα

Η Βίσση αφιέρωσε γονατιστή το Δώδεκα στον Καρβέλα

Η καλλιτεχνική τους σχέση αποτυπώθηκε σε μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή μπροστά στο κοινό

Η Αννα Βίσση  χάρισε μια συγκινητική και ιδιαίτερη στιγμή στο κοινό στο Hotel Ermou, αφιερώνοντας με ιδιαίτερο τρόπο το τραγούδι «12» στον δημιουργό του, Νίκο Καρβέλα.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδίκτυου η τραγουδίστρια γονατίζει μπροστά στον Καρβέλα και του τραγουδά το 12. Εκείνος δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω της και μάλιστα πιάνει τη ζώνη της που κρέμεται από το παντελόνι της και τη δένει στο χέρι του.

Το «12», ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομα της Άννας Βίσση με αυτό του Νίκου Καρβέλα, απέδωσε με πάθος και συγκίνηση η ερμηνεύτρια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους καλλιτεχνική σχέση.

Ειδήσεις Τώρα

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ουδέποτε του ζητήθηκε να επιδείξει άδεια οδήγησης που νομίμως κατέχει»

Τα κλάματα των συνεργατών της Τέιλορ Σουίφτ για το μπόνους $197 εκ. που τους έδωσε

MadWalk 2025: Ξεχώρισε η στιγμή που η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή με την κόρη της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αννα Βίσση Νίκος Καρβέλας

Spotlight