Η Βίσση αφιέρωσε γονατιστή το Δώδεκα στον Καρβέλα

Η Αννα Βίσση χάρισε μια συγκινητική και ιδιαίτερη στιγμή στο κοινό στο Hotel Ermou, αφιερώνοντας με ιδιαίτερο τρόπο το τραγούδι «12» στον δημιουργό του, Νίκο Καρβέλα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδίκτυου η τραγουδίστρια γονατίζει μπροστά στον Καρβέλα και του τραγουδά το 12. Εκείνος δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω της και μάλιστα πιάνει τη ζώνη της που κρέμεται από το παντελόνι της και τη δένει στο χέρι του.