Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ουδέποτε του ζητήθηκε να επιδείξει άδεια οδήγησης που νομίμως κατέχει»

Την επίσημη εκδοχή της πλευράς του Στέφανου Τσιτσιπά για την τροχονομική παράβαση της Lotus του που καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική Οδό καθώς το αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται με 210 χλμ./ώρα έδωσε ο δικηγόρος του Έλληνα τενίστα.

Στην ανακοίνωση ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά υποστηρίζει ότι «ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει» και ότι «πραγματικός οδηγός του οχήματος ήταν ο πατέρας του Απόστολος Τσιτσιπάς».

Η δήλωση του δικηγόρου του Στέφανου Τσιτσιπά

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διεθνούς φήµης τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, αναφορικά µε τροχονοµική παράβαση η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την 24/09/2025 και η οποία αναίτια έλαβε απερίγραπτα µεγάλη δηµοσιότητα, µε αναπαραγωγή πλήθους ψευδών ειδήσεων και σχολίων από αδιευκρίνιστες πηγές, µε σκοπό την παντελώς αδικαιολόγητη και, επί του παρόντος, ακατανόητη επίθεση στο πρόσωπο ενός αθλητή που έχει µόνο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα του, δηλώνονται τα ακόλουθα:

Οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις έχουν δοθεί, αποκλειστικά και προσηκόντως στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν επιδείξει υποδειγµατική συµπεριφορά . Τα δε περιθώρια που τάσσει ο νόµος είναι απολύτως σαφή και δεν χρήζουν περαιτέρω δηµόσιων εξηγήσεων.

Δυστυχώς, τα πραγµατικά γεγονότα δεν δύνανται να επιβεβαιώσουν ούτε να θρέψουν τη χαιρεκακία ορισµένων.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

i. Ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήµατος. Αν και είναι ιδιοκτήτης αυτού, την επίµαχη ηµέρα το είχε παραχωρήσει στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, και συνεπώς ουδέποτε κατελήφθη να οδηγεί ή να προκαλεί οποιοδήποτε είδους ατύχηµα.

ii. Ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει. Αµέσως µόλις έλαβε γνώση της βεβαίωσης της παράβασης και εντός της προβλεπόµενης εκ του νόµου προθεσµίας, προέβη σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη γνωστοποίηση του πραγµατικού οδηγού του οχήµατος, προκειµένου η παράβαση να βεβαιωθεί στο πρόσωπο που πράγµατι την τέλεσε.

Ο δε πραγµατικός οδηγός του οχήµατος, ήτοι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, προσήλθε αµέσως ενώπιον των αρµόδιων αρχών, προκειµένου να του επιβληθούν οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις, αποδέχθηκε εξίσου άµεσα την ευθύνη που αναλογούσε στην πράξη του, προσκοµίζοντας συγχρόνως όλα τα απαιτούµενα εκ του νόµου έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ρητά, ακλόνητα και αναµφίβολα ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήµατος κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.

Εν κατακλείδι, η απολύτως σύννοµη συµπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά και της οικογενείας του είναι αδιαµφισβήτητη. Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν προβεί σε ανακριβείς ή συκοφαντικές αναφορές να ανακαλέσουν, ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τη δέουσα επιφύλαξη, προκειμένου να μην συνεχίζεται η αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητας και της φήµης ενός ανθρώπου που έχει τιµήσει την Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.»