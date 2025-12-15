Lady Gaga: Χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της

Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία της Lady Gaga, όταν χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Accor Stadium στο Σίδνεϊ. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο καταγράφεται η στιγμή που ένας από τους χορευτές της περιοδείας Mayhem Ball γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden», όταν συνέβη το απρόοπτο με τον χορευτή, Μάικλ Νταμέσκι. Η Lady Gaga έσπευσε άμεσα στο μέρος του, σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει τη μουσική, η οποία διακόπηκε αμέσως. Απευθυνόμενη στο κοινό, είπε: «Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς παρακαλώ περιμένετε ένα δευτερόλεπτο».