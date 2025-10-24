Βάνα Μπάρμπα: «Έπαθα εγκεφαλικό όταν έμαθα πως με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι»

Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
«Όλη αυτή η στεναχώρια μου ανέβασε την πίεση στο 18 και με χτύπησε στο κεφάλι», σχολίασε η γνωστή ηθοποιός

Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, μίλησε με ειλικρίνεια το πρωί της Παρασκευής, η Βάνα Μπάρμπα.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που της προκάλεσαν το εγκεφαλικό και μίλησε και για τους ανθρώπους που περίμενε να της σταθούν σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής της, αλλά δεν το έκαναν. Με χαμόγελο και ενθουσιασμό μικρού παιδιού, δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast» στο Star πως πλέον είναι καλά στην υγεία της, είναι έτοιμη να «στραγγίξει» τη ζωή και δόξασε τον Θεό που την βοήθησε. 

«Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, τώρα είμαι καλά. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, δεν περίμενα πως δικοί μου άνθρωποι θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν τέτοια ζημιά. Όλη αυτή η στεναχώρια μου ανέβασε την πίεση στο 18 και με χτύπησε στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό το εγκεφαλικό γιατί αν ήταν, δεν θα μπορούσα να μιλήσω ξανά. Φοβήθηκα», σχολίασε στην αρχή.

