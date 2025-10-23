H Άση Μπήλιου τρόμαξε την Έλλη Τρίγγου στον τηλεοπτικό αέρα- Η viral αντίδραση της Πατρινής ηθοποιού

Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στο πλατό του «Breakfast@Star» όταν η Άση Μπήλιου θέλησε να αιφνιδιάσει την Έλλη Τρίγγου την ώρα που έδινε συνέντευξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Έλλη Τρίγγου την ώρα που μιλούσε για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα» είδε απρόσμενα την γνωστή αστρολόγο να την τρομάζει, με την ηθοποιό να βγάζει μια κραυγή, καθώς ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο για την ίδια.

«Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω» είπε η Άση Μπήλιου, με την Έλλη Τρίγγου να ξεσπάει σε γέλια, αναφέροντας: «ήσουν φανταστική».

Kάπου εκεί η αστρολόγος είπε στην ηθοποιό: «εσύ είσαι φανταστική», με τις δυο γυναίκες να μοιράζονται μια ιδιαίτερη στιγμή στον «αέρα» της εκπομπής, η οποία όπως είναι λογικό έγινε viral.