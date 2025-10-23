Φοινικούντα: Η στιγμή που ο 22χρονος φτάνει στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Βίντεο

Ένα νέο βίντεο από τη στιγμή που ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Καλαμάτα, φτάνει στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή “Live News” φαίνεται ο 22χρονος να φτάνει στα ΚΤΕΛ, στις 22:15 το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

Δεν έχει αποσκευές, κρατά ένα πακέτο τσιγάρα στα χέρια του και στη συνέχεια απομακρύνεται από τον σταθμό.