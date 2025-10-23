Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φοινικούντα: Η στιγμή που ο 22χρονος φτάνει στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Βίντεο

Νέο βίντεο από την επιστροφή του φερόμενου ως συνεργού της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, στην Αθήνα

Ένα νέο βίντεο από τη στιγμή που ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Καλαμάτα, φτάνει στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή “Live News” φαίνεται ο 22χρονος να φτάνει στα ΚΤΕΛ, στις 22:15 το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

Δεν έχει αποσκευές, κρατά ένα πακέτο τσιγάρα στα χέρια του και στη συνέχεια απομακρύνεται από τον σταθμό.

Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από μαραθώνιες απολογίες
Υπενθυμίζεται πως, ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Ειδήσεις