Πάτρα: Έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Άστιγγος

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην οδό Άστιγγος, στην Πάτρα, έπειτα από έκρηξη που ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, προκαλώντας ανησυχία. Αμέσως μετά το περιστατικό, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε γειτονικούς δρόμους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση.