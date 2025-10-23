Back to Top
Πάτρα: Έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Άστιγγος

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην οδό Άστιγγος, στην Πάτρα, έπειτα από έκρηξη που ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, προκαλώντας ανησυχία. Αμέσως μετά το περιστατικό, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε γειτονικούς δρόμους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση.

 

