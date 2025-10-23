Ορκόπουλος για το “Σόι Σου”: “Οι πολύ καλές σχέσεις είναι ο λόγος που μπορούμε να το ξανακάνουμε”

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, “Happy Day” μίλησε ο ηθοποιός Παύλος Ορκόπουλος.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της επιτυχημένης σειράς το “Σόι Σου” έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου.

“Το “Σόι Σου”, μετά από έξι χρόνια, μια σειρά που έχει αγαπηθεί και έχει αγαπηθεί από όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα από τα παιδιά. Χαίρονται πάρα πολύ και οι γονείς, μας λένε ότι το βλέπουν οικογενειακά.

Είχαμε εξαίρετες σχέσεις τότε στο “Σόι Σου”, οι οποίες είναι μια βάση για να συνεχίσουμε έτσι μετά από έξι χρόνια. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί μας αρέσει πάρα πολύ”, ανέφερε.