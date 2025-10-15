Το Σόι σου: Το πρόσωπο έκπληξη που επιστρέφει στα νέα επεισόδια του έκτου κύκλου

Ο έκτος κύκλος της σειράς «Το σόι σου» επιστρέφει και κρύβει ήδη πολλές εκπλήξεις.

Μία από αυτές είναι και ο Ευθύμης Ζησάκης ο οποίος εισβάλλει στα νέα επεισόδια. Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ.

Ο γνωστός ηθοποιός αποχώρησε από τη σειρά κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύκλου, με την τελευταία του εμφάνιση να πραγματοποιείται στο επεισόδιο 222. Ο ίδιος με ανάρτησή του το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου ανακοίνωσε την επιστροφή του στο νέο κύκλο επεισοδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Μπαμπάκο σου έρχομαι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.