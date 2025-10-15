Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τι έδειξε η καταγραφή των κειμηλίων

Καμία από τις εικόνες και τα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμη άτομα, δεν ανήκει στην Ιερά Μονή, όπως έδειξε η επίσημη καταγραφή της Εφορίας Αρχαιοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr.

Το περιστατικό είχε γίνει γνωστό πριν από περίπου ένα μήνα, όταν αποκαλύφθηκε το «παζάρι» σπανίων κειμηλίων στην Ιερά Μονή. Μετά από καταγγελίες, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και αστυνομικός του «ελληνικού FBI» που εμφανίστηκε ως υποψήφιος αγοραστής. Προσέγγισε τον Ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο Ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ζητούσαν το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.



Κάποιες από τις εικόνες, που προσπάθησε να πουλήσει ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σπηλαίου φέρονται να έχουν κλαπεί από τη Σπάρτη, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, οι έρευνες για την ακριβή προέλευση των κειμηλίων που βρέθηκαν προς πώληση, συνεχίζονται.