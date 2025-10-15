Πάτρα: Η πρόοδος πολύ πιο αργή από τον προγραμματισμό στην Κανάρη- ΦΩΤΟ

Καθυστέρηση παρατηρείται στις εργασίες πεζοδρόμησης της οδού Κανάρη, προκαλώντας ερωτηματικά στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Οι εργασίες είχαν ανακοινωθεί με στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού προς τους πεζούς χώρου, ωστόσο, μέχρι σήμερα, η πρόοδος είναι πολύ πιο αργή από τον προγραμματισμό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, πολλοί έχουν εκφράσει παράπονα για την περιορισμένη πρόσβαση σε καταστήματα αλλά και για την ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, καθώς ολόκληρη η οδός Κανάρη, από τα Υψηλά Αλώνια μέχρι και την Όθωνος Αμαλίας, είναι εργοτάξιο.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, μιλώντας στο thebest.gr, διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό ώστε να παραδοθεί ένα σύγχρονο και ασφαλές πεζοδρομημένο τμήμα: «Ήδη οι εργασίες έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει έως την Όθωνος Αμαλίας. Στο συγκεκριμένο τμήμα, θα φτιαχτεί ποδηλατόδρομος, που για να στρωθεί θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, δεξιά και αριστερά, με την τοποθέτηση κυβόλιθων», λέει.