Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η πρόοδος πολύ πιο αργή από τον προγραμματισμό στην Κανάρη- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Η πρόοδος πολύ πιο αργή από τον π...
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
konstantina_andriopoulou@hotmail.com

Ερωτηματικά από κατοίκους και επαγγελματίες για την καθυστέρηση των εργασιών

Καθυστέρηση παρατηρείται στις εργασίες πεζοδρόμησης της οδού Κανάρη, προκαλώντας ερωτηματικά στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Οι εργασίες είχαν ανακοινωθεί με στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού προς τους πεζούς χώρου, ωστόσο, μέχρι σήμερα, η πρόοδος είναι πολύ πιο αργή από τον προγραμματισμό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, πολλοί έχουν εκφράσει παράπονα για την περιορισμένη πρόσβαση σε καταστήματα αλλά και για την ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, καθώς ολόκληρη η οδός Κανάρη, από τα Υψηλά Αλώνια μέχρι και την Όθωνος Αμαλίας, είναι εργοτάξιο.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, μιλώντας στο thebest.gr, διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό ώστε να παραδοθεί ένα σύγχρονο και ασφαλές πεζοδρομημένο τμήμα: «Ήδη οι εργασίες έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει έως την Όθωνος Αμαλίας. Στο συγκεκριμένο τμήμα, θα φτιαχτεί ποδηλατόδρομος, που για να στρωθεί θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, δεξιά και αριστερά, με την τοποθέτηση κυβόλιθων», λέει.

Ειδήσεις Τώρα

«Κοροϊδία και απάτη οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ»- Τι λέει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης

Πάτρα: Αποκαλύφθηκε η νέα φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο- ΦΩΤΟ

Μεταποιήσεις ρούχων σε υποχώρηση, επισκευές παπουτσιών σταθερές- Τι λένε στο thebest.gr επαγγελματίες της Πάτρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζόδρομος Κανάρη Παναγιώτης Μελάς

Ειδήσεις