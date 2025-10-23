Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Η σατιρική εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 20:00, με κεντρικό οικοδεσπότη τον Αντώνη Κανάκη, και θα κρατά παρέα στο τηλεοπτικό κοινό κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Πρόσφατα, ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ότι και αυτήν τη σεζόν, εκτός από τους «Ράδιο Αρβύλα», θα επιστρέψουν τηλεοπτικά και οι εκπομπές «Boomers», «Vinyλιο», με την ίδια παρέα του Αντώνη Κανάκη.

Σημειώνεται ότι φέτος το «Ράδιο Αρβύλα» θα μεταδοθεί για 19η σεζόν και ήδη από το νέο τρέιλερ ξεχώρισε η καυστική ματιά των «πρωταγωνιστών» της, που τραγουδούν το κομμάτι «Felicita», που έχουν μετατρέψει τους στίχους σε ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη.