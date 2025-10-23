Το τηλεπαιχνίδι "Η Ελλάδα Ψηφίζει" είχε Πατρινό ενδιαφέρον την Τετάρτη 22-10

Το βράδυ της Τετάρτης 22/10/2025, το τηλεπαιχνίδι-σόου «Η Ελλάδα ψηφίζει» στο κανάλι ΣΚΑΪ που παρουσιάζει με επιτυχία το δίδυμο των Χρήστου Κούτρα και Γιάννη Ντσούνου, είχε έναν διαφορετικό παλμό στο ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του.

Οι δύο δημοσιογράφοι-παρουσιαστές μπήκαν στο στούντιο γνωρίζοντας ότι η ατμόσφαιρα δεν θα μπορούσε να είναι η ίδια, μετά την απώλεια του μεγάλου τραγουδοποιού μας Διονύση Σαββόπουλου στα 81 του χρόνια, του αγαπημένου «Νιόνιου» της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, οι δύο παρουσιαστές θέλησαν να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό, υπό τους ήχους ενός από τα τραγούδια του, βάζοντας τους τηλεθεατές αμέσως σε ένα πιο συναισθηματικό κλίμα.

Μάλιστα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όπου μάλιστα η μία από τις δύο 4μελείς ομάδες προερχόταν από την Πάτρα και ήταν τέσσερα νέα παιδιά (ο Αντώνης, ο Νίκος, ο Χρήστος και ο Βασίλης) υπήρχαν και ερωτήσεις που είχαν σχέση με τον Σαββόπουλο. Στο κρίσιμο ερώτημα που αν απαντούσαν θα περνούσαν στον τελικό, και ήταν ποιό θεωρεί και ψηφίζει η Ελλάδα ως το πιο αγαπημένο τραγούδι απ' όσα έχει πει και γράψει ο Σαββόπουλος, οι Πατρινοί παίκτες προτίμησαν να απαντήσουν το "Σαν τον Καραγκιόζη" (συγκεντρωσε 30%) ενώ εν τέλει το δημοφιλέστερο κομμάτι που είχε ψηφιστεί με μεγαλύτερο ποσοστό (38%) ήταν η "Συννεφούλα" και ακολούθησε τρίτο στην προτίμηση όσων ψήφισαν το περίφημο "ζειμπέκικο (Με αεροπλάνα και βαπόρια)" που είχε πει η Σωτηρία Μπέλλου με δεύτερη φωνή τον Σαββόπουλο.

Οι Πατρινοί τα πήγαν πάντως καλά σε μία άλλη γενική ερώτηση για το ποιό όνομα δεν θα έδινε κάποιος στο παιδί του απαντώντας σωστά στο "Βρασίδας" έναντι του "Ελλάδιος".

Λόγω της Πατρινής ομάδας που είχε την ονομασία "Ψηφοθήρες", η εκπομπή όπως είδαμε είχε και ζωντανή σύνδεση με την πλατεία Γεωργίου όπου βρέθηκε η συνεργάτιδα της εκπομπής του Σκάι, "Η Ελλάδα Ψηφίζει", Ελένη Καρποντίνη.

Νικήτρια αναδείχθηκε η αντίπαλη ομάδα με την ονοαμσία «4 εποχές» που στον τελικό έπαιξε και κέρδισε 7.000 ευρώ. Στον τελικό κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Η γυναίκα πολιτικός που θα ήθελα να με συμβουλέψει για τα ερωτικά μου είναι…» και η πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού (36%) επέλεξε την Έλενα Ράπτη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27%.

Μπορείτε να δείτε την εκπομπή της 22ης Οκτωβρίου 2025 εδώ.

Το διαδραστικό και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι-σόου "Η Ελλάδα Ψηφίζει" ξεκίνησε την περσινή τηλεοπτική σαιζόν στον ΣΚΑΪ και άρεσε και έτσι επέστρεψε δριμύτερο τη φετινή περίοδο.