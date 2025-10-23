Δανάη Παππά: «Η μητρότητα είναι κάτι που θα ήθελα να μου συμβεί, όχι αυτή την περίοδο»

Με αφορμή το νέο θεατρικό της στοίχημα, η Δανάη Παππά παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους που την συνάντησαν στη συνέντευξη τύπου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η νεαρή ηθοποιός παραδέχθηκε πως σκέφτεται σοβαρά τη μητρότητα.

Ειδικότερα, όπως είδαμε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα του Breakfast@Star την Τετάρτη, η Δανάη Παππά εξομολογήθηκε πως “νομίζω ότι χτυπάει συνέχεια το μητρικο μου ένστικο. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις συνεργασίες και με το ότι συνεργάζομαι τώρα με παιδιά. Είναι κάτι που πάντα το σκέφτομαι”.

“Η μητρότητα είναι κάτι που θαυμάζω πολύ και που θα ήθελα να συμβεί στη ζωή μου. Όχι αυτή την περίοδο, αλλά είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι. Βλέποντας και κάνοντας”.

“Φέτος πρόγραμμα μου είναι δύσκολο, φορτωμένο αρκετά, αλλά επειδή συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι υπέροχοι και επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά πολύ πιο εύκολη” συμπλήρωσε η Δανάη Παππά στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.