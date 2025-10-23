Βουλή: Τον Νοέμβριο η εφαρμογή του ηλεκτρονικού «κόφτη» στα μικρόφωνα

Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που θα επιτρέψουν την χρήση λειτουργίας του ηλεκτρονικού «κόφτη» στα μικρόφωνα πολιτικών αρχηγών και βουλευτών που ξεπερνούν τον δικαιούμενο χρόνο ομιλίας στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ενέκριναν κατά πλειοψηφία τα μέλη της Διάσκεψης των προέδρων του κοινοβουλίου.

Υπέρ των προωθούμενων αλλαγών που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που δήλωσαν «παρών» και της Πλεύσης Ελευθερίας που καταψήφισε υποστηρίζοντας ότι ο «κόφτης» έχει ως αποκλειστικό στόχο να «φιμώσει» την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το προωθούμενο άρθρο «ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα».

Η ανοχή έως 25% επιπλέον του χρόνου

Το σχέδιο για την εφαρμογή του προβλέπει ότι θα υπάρχει μια μικρή ανοχή σε όλους τους ομιλητές έως 25% επιπλέον του χρόνου που αρχικώς δικαιούνται και στην συνέχεια θα κλείνει αυτομάτως το μικρόφωνο.

Σύμφωνα με την πρόταση του προέδρου που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά (συνολικά για όλες τις παρεμβάσεις), οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.

Παράλληλα με το κλείσιμο του μικροφώνου έχει δοθεί οδηγία στον σκηνοθέτη της Βουλής να βγάζει από το πλάνο τον ομιλητή και να δείχνει την γενική εικόνα της αίθουσας.

Έως τρεις φορές την ημέρα θα ζητούν τον λόγο υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί

Με τις αλλαγές, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο έως και 3 φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων (σε όποιον τη φέρει) για να ζητηθεί ο λόγος.

Οι προωθούμενες αλλαγές θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια στις 30 Οκτωβρίου και θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του πρώτου 10ημέρου του Νοεμβρίου αλλά σε πρώτη φάση θα αφορούν μόνο συζητήσεις νομοσχεδίων και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στην πορεία θα ενταχθούν στους νέους κανόνες οι προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις, προτάσεις δυσπιστίας και ο προϋπολογισμός.