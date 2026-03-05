Καρύδη και Καπουτζίδης επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού από τη Σρι Λάνκα

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης, αμέσως μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού της Eurovision Song Contest, αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι και να επισκεφθούν την εξωτική Σρι Λάνκα.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους μοιράστηκαν μέσα από τα social media όμορφες εικόνες από το ταξίδι τους, χωρίς όμως να αποκαλύψουν την ταλαιπωρία που βίωσαν προς το τέλος της παραμονής τους εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο καλλιτέχνες εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα εξαιτίας της έντασης και του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνο τα αεροπλάνα να περάσουν από περιοχές όπου εξελίσσονται πολεμικές συγκρούσεις.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν από τη μοναδική πτήση που αναχώρησε από το Ομάν με προορισμό την Ελλάδα, φαίνεται η γνωστή ηθοποιός.

Τις λεπτομέρειες μετέφερε την Πέμπτη 5 Μαρτίου η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day στον ALPHA. Όπως αποκάλυψε, οι δύο καλλιτέχνες ταξίδεψαν αρχικά από τη Σρι Λάνκα στο Ομάν και από εκεί κατάφεραν να επιβιβαστούν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση με προορισμό την Ελλάδα.

«Ήταν μια περιπετειώδης πτήση. Ήταν να φύγουν μια ημέρα νωρίτερα αλλά αναβλήθηκε. Ταξίδεψαν χθες. Η πτήση ήταν να φτάσει στις 6 το απόγευμα αλλά ανά μισάωρο έπαιρνε παράταση. Κάπου στις 9 έφτασαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.