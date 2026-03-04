Μπραντ Πιτ: «Μετακομίζει» στη Χαλκίδα για τη συνέχεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders»

Tα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στη Χαλκίδα και τη Νέα Μάκρη, μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στην Ύδρα την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Έτσι, ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται να μεταφερθεί στην Εύβοια και να επιβεβαιώσει υπό τις οδηγίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ, πως το ελληνικό τοπίο παραμένει κορυφαίος προορισμός για το παγκόσμιο σινεμά.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ο επόμενος μεγάλος σταθμός για την παραγωγή είναι ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός της Χαλκίδας, όπου ο Μπραντ Πιτ θα βρίσκεται από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Ο χώρος έχει ήδη αρχίσει να μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σετ, με τα συνεργεία να εργάζονται πυρετωδώς για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παρά τις εκτεταμένες προετοιμασίες και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων σημείων για τις ανάγκες της ταινίας, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα δρομολόγια των τρένων θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Μόλις ολοκληρωθούν οι σκηνές στην πρωτεύουσα της Εύβοιας, η παραγωγή θα μετακινηθεί προς την Αττική και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη. Εκεί, ο Μπραντ Πιτ θα συνεχίσει τα γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο σκηνών επί ελληνικού εδάφους. Η παρουσία ενός τέτοιου βεληνεκούς αστέρα έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, στρέφοντας τους προβολείς της δημοσιότητας στις ομορφιές της χώρας μας.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο σπουδαίος Έντβαρντ Μπέργκερ, ένας δημιουργός που έχει αποδείξει την αξία του με το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», ενώ πρόσφατα εντυπωσίασε με το «Κονκλάβιο», το οποίο απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η συνεργασία του με τον Πιτ υπόσχεται ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό στις αίθουσες.

Σημειώνεται ότι το σενάριο της ταινίας The Riders βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και υπήρξε υποψήφιο για το έγκριτο βραβείο Booker. Η ιστορία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια δυνατή αφήγηση που συνδυάζει το συναίσθημα με την περιπέτεια, προσφέροντας στον Μπραντ Πιτ έναν ρόλο που αναδεικνύει το ερμηνευτικό του βάθος.

Πηγή: eviathema.gr