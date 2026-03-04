Όσκαρ 2026: Το σχέδιο που εξετάζεται λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και το ενδεχόμενο να ακυρωθούν

Σχέδιο «έκτακτης ανάγκης» επεξεργάζονται οι διοργανωτές των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στο Ιράν.

Πηγή ανέφερε στο Page Six ότι οι παραγωγοί της 98ης τελετής απονομής των βραβείων «εξετάζουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το κόκκινο χαλί», ώστε να μη φανεί ότι γιορτάζουν επιδεικτικά εν μέσω της επιχείρησης «Operation Epic Fury» στη Μέση Ανατολή.

Η ίδια πηγή σημείωσε μάλιστα ότι ο διάδρομος είχε αρχικά σχεδιαστεί να διακοσμηθεί με γιαπωνέζικα σφενδάμια, σύμβολα «ειρήνης και μακροζωίας», και αναρωτήθηκε αν μια τέτοια διακόσμηση εξακολουθεί να ταιριάζει στη συγκυρία.

Ωστόσο, αρκετά άτομα από την κινηματογραφική βιομηχανία δήλωσαν στο Page Six Hollywood ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αλλαγές στα σχέδια για το κόκκινο χαλί, αν και η Ακαδημία δεν αγνοεί το κλίμα της εποχής. Όπως ανέφερε άτομο που γνωρίζει τις προετοιμασίες της τελετής: «Εξετάζουν απολύτως κάθε ενδεχόμενο και όλες τις πιθανές εικόνες που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε σενάριο. Είμαι βέβαιος ότι σκέφτονται τι είναι κατάλληλο… είναι πολύ ευαίσθητοι σε όλα αυτά».