Βάνα Μπάρμπα: Εγώ δεν έχω απογαλακτιστεί από την κόρη μου

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Βάνα Μπάρμπα και μίλησε τόσο για τη σχέση της με την κόρη της, Φαίδρα Μπράμπα όσο και για την επιστροφή της στο θέατρο μετά από 15 χρόνια αποχής.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (04.03.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε ότι απέχει από το θέατρο γιατί είχε αφοσιωθεί στο μεγάλωμα της κόρης της.

«Επιστρέφω στο θέατρο μετά από 15, 16 χρόνια. Δεν είναι ότι δεν είχα προτάσεις, αλλά δεν ήμουνα στη φάση να κάνω κάτι. Γιατί μεγάλωνα τη μικρή, μεγάλωνα το παιδί μου. Βίωνα όλο αυτό το υπέροχο πράγμα που είναι το να είσαι γονιός. Είχα κορεστεί από το κομμάτι της showbiz γενικότερα. Στο θέατρο, η τελευταία μου παράσταση ήταν η “Μαλένα”, είχε αρχίσει η κρίση και ήταν και πολύ ωραία δουλειά. Τα πράγματα πρέπει να τελματώνουν για να ξαναρχίζουν. Τώρα λοιπόν είμαι σε έναν καινούργιο κύκλο ζωής. Είμαι ελεύθερη, το παιδί μου έχει μεγαλώσει», δήλωσε αρχικά.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στη Φαίδρα Μπάρμπα, αποκαλύπτοντας: «Η κόρη μου είναι 23 ετών, έχει περάσει Ιστορία της Τέχνης. Την αγαπάει πάρα πολύ και τα μουσεία, θέλει να γίνει μουσειολόγος. Ζωγραφίζει. Ζούμε χώρια, αλλά κοντά. Εγώ από πίσω της είμαι, ξέρεις. Εγώ δεν έχω απογαλακτιστεί. Της γίνομαι τσιμπούρι και είναι κακό γιατί μου λέει “δεν αντέχω άλλο”. “Ρε μαμά μη με ενοχλείς πάλι”, μου λέει».

Στην ερώτηση αν η κόρη της βρίσκεται σε σχέση η Βάνα Μπάρμπα ξεκαθάρισε: «Αυτά είναι προσωπικά της δεδομένα, δε θέλω να τα λέω».

«Δεν μπορώ να μην τη δω. Είμαι όλη μια αγκαλιά… μια αγκαλιά, καλημέρα, σ ‘αγαπάω, φεύγω. Πολύ σημαντικό αυτό», πρόσθεσε ακόμα για την κόρη της, Φαίδρα.

Αμέσως μετά, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μεγάλωσε μόνη της το παιδί της, υπογραμμίζοντας: «Είπα και στον κόσμο, στα κορίτσια “μην ακολουθήσετε το δικό μου το παράδειγμα”. Γιατί δεν είναι το σωστό. Τα παιδιά θέλουν δύο. Ακόμα και αν δεν τα βρούμε κάποια στιγμή, χωρίζουμε, στο μεγάλωμά τους πρέπει να είναι δύο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι ένας. Και καμιά φορά η εμπάθεια της σχέσης, δηλαδή το αρσενικό να έχεις, το θηλυκό μίσος, να μην το ξεπερνάει, την πληρώνουν τα παιδιά. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα».

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της σχέδια, η Βάνα Μπάρμπα ανακοίνωσε ότι θα πρωταγωνιστήσει σε μία πρωτοποριακή θεατρική παράσταση που θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου.

«Η παράσταση θα γίνει τέλος Μαΐου και θα παίζεται σε έναν φυσικό χώρο. Σε νερό. Είναι μια πρωτοποριακή παράσταση. Η ομάδα λέγεται «Φως», είναι νέα παιδιά. Θέλω να δείξω νέο υλικό που υπάρχει στην πατρίδα μας. Θα παίζεται μες στο νερό, μες στη θάλασσα ή σε ποτάμι. Γιατί ο χώρος, η έναρξή του θα είναι μες στο νερό. Προφανώς σε όχθες, γιατί η ηρωίδα που θα υποδυθώ είναι πρόσφυγας και βγαίνουμε σαν πρόσφυγες με τις βάρκες που βγαίνουν έξω», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση της με το Καστελόριζο, προαναγγέλλοντας ένα reunion με τους συντελεστές της ταινίας «Mediterraneo».

«Πιστεύω ότι η ζήλια είναι ανθρώπινο συναίσθημα και το έχουμε όλοι. Όταν κάποιος καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω από μας, όλοι θα τον ζηλέψουμε. Και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα. Ο φθόνος το χειρότερο γιατί είναι στον ελλειματικό. Ο ελλειματικός άνθρωπος έχει φθόνο. Ο χορτάτος έχει ζήλια. Και εγώ ζηλεύω μια νέα κοπέλα που τώρα είναι στα ντουζένια της και μοιάζει με μένα όταν είχα ξεκινήσει. Ζηλεύω. Ανθρώπινο είναι. Αλλά ο φθόνος είναι πολύ κακό», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Τέλος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε πρόσφατα, τονίζοντας ότι έπρεπε να φτάσει στον πάτο για να πάει μπροστά.

«Έπρεπε να φτάσω στον πάτο (σ.σ. για να πάω μπροστά). Θέλω να δώσω και συμβουλή στον κόσμο που περνάει δύσκολα, ότι αν δεν “ξύσεις” τον πάτο, αν δεν τον αγγίξεις, δεν γίνεται να ξανά ανέβεις. Είναι νόμος της φύσης. Αναδύεσαι μετά πάλι. Γιατί ο πάτος είναι ένα είδος τιμωρίας στη αμετροέπειά μας καμιά φορά. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά αν δεν, αν δεν πονέσουμε. Δηλαδή όταν είμαστε στα high μας και στα όλα πάνε τέλεια και όλα είναι υπέροχα, υπάρχει αμετροέπεια. Γινόμαστε αλαζόνες εμείς, κατάλαβες; Και χαλάμε λίγο αυτό που λέγεται άνθρωπος.

Ενώ όταν χάνεις πράγματα, όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι ηθική και όχι το χρήμα, όχι το φαίνεσθαι. Δηλαδή εγώ τώρα θα κάνω την παράσταση και δεν με ενδιαφέρει το τι θα πούνε για τη Βάνα Μπάρμπα. Έχω χορτάσει. Με ενδιαφέρει το ότι θα μπορώ να κάνω παραστάσεις δωρεάν για τον κόσμο που θα είναι στα ακριτικά νησιά. Θα πάω στον Έβρο, θα πάω στον Αχέροντα», ανέφερε ακόμα η Βάνα Μπάρμπα.