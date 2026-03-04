Θλίψη και ενοχή: Η εξομολόγηση της Στεφανίας Γουλιώτη

Η Στεφανία Γουλιώτη έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο και επιλέγει να διαχειρίζεται τα προσωπικά της σκοτάδια και τη θλίψη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Έτσι, η Στεφανία Γουλιώτη μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Μέχρι να μάθεις και να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος. Μέχρι τότε καίνε τα μέσα σου. Καίει το σύστημα, εγώ τουλάχιστον καίω. Μέχρι να συνειδητοποιήσω και να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου και τη λογική μου, να τα βγάλω έξω και να μπορώ να συνομιλήσω μ’ αυτά είναι ένας μεγάλος κόπος. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό, γιατί έζησαν με άλλες προσλαμβάνουσες», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή πρωταγωνίστρια.

«Υπάρχουμε και άνθρωποι που είμαστε σε μια διαρκή συνομιλία μ’ αυτό, το αποδέχεσαι. Εγώ ενοχοποιούσα τον εαυτό μου πάρα πολύ γιατί έχουμε μια ταμπέλα ότι το να είσαι θλιμμένος σημαίνει ότι είσαι αυτοκαταστροφικός. Όχι, είναι απολύτως φυσιολογικό να είσαι θλιμμένος και να είσαι μες στη θλίψη και να το αγκαλιάζεις αυτό. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου που θα το αγκαλιάσουν αυτό, μαζί σου», δήλωσε ακόμα η Στεφανία Γουλιώτη.

«Αυτή η εποχή της εικόνας που ζούμε, στην παγίδα της οποίας έχω πέσει και εγώ, δε βοηθάει σ’ αυτό που λέω. Αυτό είναι που λέω ότι πάει τον κόσμο πίσω όλο αυτό, το να μην βλέπουμε και να μην εκφραζόμαστε. Να είμαστε δηλαδή μόνο μες στο χρώμα. Περισσότερη δυστυχία είχα όταν προσπαθούσα να κάνω ότι δεν υπάρχουν τα σκοτάδια μου και να ενοχοποιώ τον εαυτό μου γι’ αυτά παρά τώρα, που ζω και τους δίνω χώρο και χρόνο», συμπλήρωσε, ακόμα, η Στεφανία Γουλιώτη στη νέα της εμφάνιση.