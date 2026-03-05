Νάντια Κοντογεώργη: Είχα ατελείς γονείς και είμαι βαθιά ευγνώμων γι' αυτό

Στην παραδοχή ότι μεγάλωσε με «ατελείς» γονείς, γεγονός για το οποίο δηλώνει σήμερα βαθιά ευγνώμων, προχώρησε η Νάντια Κοντογεώργη , μιλώντας για τα βιώματα της οικογένειάς της και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της.

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην οικογένεια που μεγάλωσε, τονίζοντας ότι παρά τις ατέλειες που παρατηρούσε στους γονείς της, σήμερα θεωρεί πως υπήρξε σε ένα υγιές πλαίσιο.

Όπως είπε, τόσο η ίδια όσο και ο αδερφός της εξελίχθηκαν μέσα από αυτή την πραγματικότητα: «Δεν ξέρω τι σημαίνει τέλεια οικογένεια ή τέλειοι άνθρωποι ή τέλειοι γονείς. Εντάξει, εγώ είχα ατελείς γονείς, ήμουν ένα ατελές παιδί, ήμασταν μια ατελής οικογένεια για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να πω ότι και ο αδερφός μου και εγώ εξελιχθήκαμε και παρά το ότι, έτσι νομίζω ότι είναι όλες οι σχετικά υγιείς οικογένειες».