Πέμη Ζούνη: Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως ως μητέρα

Μία αυτοκριτική για τον ρόλο της ως μητέρα έκανε η Πέμη Ζούνη. Η ηθοποιός υποστήριξε πως δεν ανταποκρίθηκε, όπως ήθελε, στην απαιτήσεις ανατροφής της κόρης της.

Λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας δεν ήταν παρούσα σε σημαντικές στιγμές για το παιδί της, πράγμα που της δημιουργεί τύψεις. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ήταν καλή μαμά.

Η Πέμη Ζούνη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Ok! και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν ανταποκρίθηκε με τον τρόπο που θα ήθελε στο μεγάλωμα της κόρης της, με την ίδια να άπαντα: «Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως. Ξέρω ότι ήμουν καλή μαμά, η Ελεονώρα το επιβεβαιώνει συνεχώς, αλλά έχω ενοχές γιατί δεν ήμουν εκεί σε κάθε στιγμή της».

Παρόλα αυτά, διευκρίνισε, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα στη σχέση τους. «Έλειψα αρκετά. Νιώθω ότι έχασα πράγμα τα που τα είχα ανάγκη και που ίσως κι εκείνη τα είχε. Αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είμαι πολύ περήφανη για την Ελεονώρα. Πάντα ήταν ένα ανεξάρτητο και χαρούμενο παιδί. Έχει σπουδάσει Πολιτική & Οικονομικά της Υγείας. Άρχισε να δουλεύει στο Λονδίνο πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχει ξεκινήσει την καριέρα της», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε και για το πώς βιώνει τον ρόλο της γιαγιάς, εξηγώντας πως αναζητά χρόνο για να βρεθεί κοντά στα εγγόνια της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τα εγγόνια μου πραγματικά είναι έρωτας. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι έτσι. Είχα πρόσφατα τα γενέθλιά μου και η τούρτα που μου έκανε έκπληξη η αδελφή μου έγραφε πάνω ''Σούπερ γιαγιά''. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή καθορίζει τη ζωή μου και τις επαγγελματικές μου επιλογές, με την έννοια ότι θέλω να βρίσκω χρόνο για να είμαι κοντά τους».