Παντελής Τουτουντζής: Ήμασταν ειλικρινείς με τα παιδιά μας, εξηγήσαμε ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες

Μία κοινή συνέντευξη παραχώρησαν σε διαδικτυακή εκπομπή ο Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του, Νάσος Τσιβγούλης, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη γνωριμία τους, την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, αλλά και το απειλητικό μήνυμα που έχουν δεχτεί λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Αναφορικά με τα παιδιά τους, ο make-up artist διευκρίνισε πως από την πρώτη στιγμή υπήρξαν ειλικρινείς μαζί τους σχετικά με τη δομή της οικογένειάς τους. Αφού τους εξήγησαν πως έχουν δύο μπαμπάδες, εκείνα αποδέχτηκαν με αγάπη την οικογενειακή τους συνθήκη.

Όπως είπε στο vidcast «Anestea» στο οποίο ήταν καλεσμένοι: «Από την πρώτη στιγμή ήμασταν ειλικρινείς με τα παιδιά μας. Τους εξηγήσαμε ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες και το αγκάλιασαν. Με πολύ ειλικρίνεια θα πω μέσα από την καρδιά μου: Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Το λέω με μεγάλη σιγουριά. Η αγάπη κάνει μία ευτυχισμένη οικογένεια. Ακόμα και όταν τρώμε αυτά τα πικρόχολα σχόλια, το έχω ξαναπεί και το εννοώ, φέρτε τον χειρότερο να κάτσει 24 ώρες μέσα στο σπίτι μας, challenge, τον προκαλώ».

«Έχω βαρεθεί να σβήνω από τις φόρμες το “μητέρα”. Δεν υπάρχει η συμπερίληψη σε αυτό, υπάρχει “μητέρα-πατέρας”», είπε με τη σειρά του ο σύζυγός του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης το ζευγάρι αναφέρθηκε στη σχολική ζωή των παιδιών του, με τον Νάσο Τσιβγούλη να ξεκαθαρίζει πως δεν έχουν έρθει αντιμέτωπα με κακεντρεχή σχόλια λόγω της οικογένειάς τους. «Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε δημόσιο σχολείο στην γειτονιά μας, εκεί που ανήκουμε δηλαδή. Όποτε θα κάνουμε κάποιο παιδικό πάρτι θα έρθουν όλοι οι γονείς και από άλλες χώρες, γιατί είναι ένα πολυπολιτισμικό σχολείο. Και ο γιος μου και η κόρη μου είναι σε μία ηλικία που οποιοδήποτε σχόλιο θα το καταλάβουν, δεν έχουν έρθει αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο. Είναι μεγάλη νίκη αυτό», επισήμανε.

Παίρνοντας τον λόγο, ο make-up artist τόνισε πως φοβόντουσαν στην αρχή πώς θα τους φερόντουσαν στο σχολείο: «Ήταν μεγάλη μας φοβία αυτό. Στην αρχή υπήρχε αγωνία. Κάναμε τα πάρτι και έλεγα “είσαι σίγουρος ότι οι γονείς γνωρίζουν ότι είμαστε δύο μπαμπάδες;”. Είχα την αγωνία μου γιατί δεν ήξερα πώς θα το εκλάβει ο κάθε γονιός. Όμως πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. 8 χρόνια τώρα δεν νιώσαμε κάτι».

Όσον αφορά στη γνωριμία τους, ο Παντελής Τουτουντζής εξήγησε πως ήρθε μετά από έναν χωρισμό του. Αν και εκείνη την περίοδο ήθελε να επικεντρωθεί στη δουλειά του, ένιωσε μια πολύ έντονη σύνδεση με τον άντρα του.

«Στα 29 γνώρισα τον Νάσο, είχα κάνει μεγάλες σχέσεις. Τον είδα και γύρισα το κεφάλι μου σε ένα δευτερόλεπτο είχε εμφανιστεί δίπλα μου και μου έτριβε τον ώμο του. Μόλις είχα βγει από μία σχέση», περιέγραψε.

«Είχα αποφασίσει ότι θα κάνω καριέρα, είχα αφήσει την Κρήτη, είχα έρθει στην Αθήνα, κάτι λέγανε στην αγορά για μένα και ένιωθα ότι με θέλανε. Είπα θα κάνω focus στην καριέρα μου. Όταν τον είδα, δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι άνθρωπος, μου θύμισε έναν άνθρωπο σαν να μου έλεγε: “Σε βλέπω πολύ βαθιά μέσα σου”. Αναστατώθηκα εσωτερικά, ήθελα να τον γνωρίσω», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, ο make-up artist εκμυστηρεύτηκε ότι έχουν δεχτεί απειλητικό μήνυμα στα social media. Διαβάζοντας τις απειλές, εκείνος ξέσπασε σε κλάματα, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκαν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πιο αναλυτικά, τόνισε: «Ήρθε ένα μήνυμα: “Ξέρω πού είστε, πού κινείστε, θα κρεμάσω εσένα ανάποδα από το τσιγκέλι, στο Νάσο θα κάνω αυτό και στα παιδιά αυτό”. Ήμουν στην Ελένη εκείνη τη στιγμή. Με έπιασε ταραχή, πήρα τον Νάσο κατευθείαν, έβαλα τα κλάματα, με πήγε η Ελένη στο σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μας αντιμετώπισαν με πολλή αγάπη».