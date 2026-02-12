Eurovision 2026: Οι πρώτοι 7 νικητές του εθνικού τελικού και όλα όσα θα γίνουν στον Β’ ημιτελικό

Rossana Mailan, Stefi, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και Stylianos ετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026, αφού πήραν το «χρυσό εισιτήριο» στον α’ ημιτελικό που έγινε το βράδυ της Τετάρτης .

Τα αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού είναι η αλήθεια πως δεν προκάλεσαν έκπληξη. Επιβεβαίωσαν σχεδόν απόλυτα τις προβλέψεις και έτσι, το κοινό έστειλε για τον εθνικό τελικό της Eurovision τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Η Rossana Mailan με το Άλμα, η Stefi με το Europa, η Evangelia με την Parea, η Marseaux με το Χάνομαι, ο Akylas με το Ferto, η Alexandra Sieti με το The Other Side και ο και Stylianos με το You & I, απολαμβάνουν την μεγάλη νίκη τους και προετοιμάζονται για τη δεύτερη και πιο κρίσιμη μάχη, αυτή που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής.

Τα τραγούδια που προκρίθηκαν:

Rosanna Mailan – Άλμα