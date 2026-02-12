Χριστίνα Αλεξοπούλου: Χρηματοδότηση για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων

Νέο τριθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο στα Καλάβρυτα θα υποστηρίξει την προσχολική εκπαίδευση στην ορεινή Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σημαντικό βήμα επιπλέον ενίσχυσης της προσχολικής εκπαίδευσης στην ορεινή Αχαΐα αποτελεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου τριθέσιου, Ολοήμερου, Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού 1.851.244 ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Η δημιουργία της νέας σχολικής μονάδας, με την επίσπευση όλων των απαραίτητων ενεργειών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίζει στα παιδιά της περιοχής ένα σύγχρονο και κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον προσχολικής αγωγής, προσαρμοσμένο στις σημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Παράλληλα, πρόκειται για μια παρέμβαση με σαφή κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς η λειτουργία ενός σύγχρονου ολοήμερου νηπιαγωγείου στηρίζει έμπρακτα την καθημερινότητα των οικογενειών και ιδιαίτερα των νέων γονέων που ζουν και εργάζονται στον ορεινό όγκο του νομού.

Η ενίσχυση τέτοιων υποδομών συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της εθνικής πρόκλησης του δημογραφικού, αλλά και με την προσπάθεια διατήρησης ζωντανών και ενεργών των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας. Όταν μια περιοχή διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές, δημιουργεί προϋποθέσεις συνοχής, σταθερότητας και προοπτικής για τις οικογένειες που επιλέγουν να ζουν σε αυτήν.

Δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου: «Η χρηματοδότηση για το νέο τριθέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην οικογένεια και στο μέλλον της ορεινής Αχαΐας.

Η στήριξη των νέων ζευγαριών και η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους είναι κρίσιμος παράγοντας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές δεν είναι πολυτέλεια για την Περιφέρεια, αλλά αναγκαιότητα. Ενισχύουν την καθημερινότητα των γονέων, στηρίζουν την εργασία τους και προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενδυναμώνει συνεχώς τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, διασφαλίζοντας ότι οι οικογένειες που ζουν εκεί έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες προοπτικές με κάθε άλλη περιοχή της χώρας».