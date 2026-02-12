«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η αυτοψία που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου έχασαν την ζωή τους οι πέντε εργάτριες, ύστερα από έκρηξη λόγω διαρροής προπανίου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές λαμβάνουν και νέες καταθέσεις, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Η αυτοψία της ΔΑΕΕ έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών για συλλογή κρίσιμων στοιχείων από το σημείο της έκρηξης, τα οποία θα αναλυθούν από τους ειδικούς πραγματογνώμονες, ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για το πώς αυτή συνέβη. Υπενθυμίζεται ότι διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου, η οποία προκάλεσε την φονική έκρηξη.

Νέες καταθέσεις

Στο μεταξύ, ξεκινά και νέος γύρος ερευνών για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα». Μηχανολόγοι, τοπογράφοι και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου, αλλά και των σωληνώσεων στο εργοστάσιο, αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας στις Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, ύστερα από την μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».