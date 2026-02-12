Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την Ελλάδα - 12 συλλήψεις

Πολυμελής σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια και αυτοκίνητα, κυρίως σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη 12 ατόμων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναζητούνται.

Οι αστυνομικές έρευνες κορυφώθηκαν, χθες το πρωί, οπότε έγινε επιχείρηση σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής έγιναν και οι συλλήψεις, ενώ οι κατάσχεσαν -μεταξύ άλλων- κοσμήματα και χρήματα.

Πώς δρούσαν οι 3 ομάδες της εγκληματικής οργάνωσης

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον τους τρεις τελευταίους μήνες, με διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την Ελλάδα και τη λεία τους να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.

Τα «χτυπήματα» που εξιχνιάστηκαν είναι κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Χαλάστρα και Εύοσμο), Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Γρεβενών και Αττικής.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο δράσης του κυκλώματος, είχαν χωριστεί σε τρεις 5μελείς ομάδες με διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη ομάδα προχωρούσε σε διαρρήξεις κατοικιών και σε κλοπές χρημάτων από οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν κάνει αναλήψεις από τραπεζικά καταστήματα και ήταν υπό παρακολούθηση.

Η δεύτερη ομάδα έκανε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρους στάθμευσης, ενώ τα μέλη της φαίνεται πως διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.

Η τρίτη ομάδα είχε αναλάβει τη μίσθωση «επιχειρησιακών» οχημάτων, που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, συνήθως με την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Διώξεις στους 12 συλληφθέντες

Οι 12 συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή αντιμετωπίζοντας -μεταξύ άλλων- τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών και της πλαστογραφίας.