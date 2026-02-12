ΑΠΘ: Απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων μετά τις 22:00 - Τι λέει ο πρύτανης

Στην αυστηρή τήρηση του ακαδημαϊκού ωραρίου και στην προσωρινή αναστολή όλων των εκδηλώσεων εντός του campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε, μιλώντας στο protothema.gr, ο πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, με αφορμή τα πρόσφατα βίαια επεισόδια και τις διαδικασίες διερεύνησής τους.

Όπως διευκρίνισε, το ωράριο λειτουργίας του πανεπιστημίου δεν αποτελεί νέα ρύθμιση, ωστόσο στο εξής θα εφαρμόζεται χωρίς καμία εξαίρεση και τα κτίρια θα κλείνουν στις 22:00. «Έτσι και αλλιώς υπάρχει το ακαδημαϊκό ωράριο στο πανεπιστήμιο, δεν είναι κάτι καινούριο. Το διαφορετικό είναι πως τώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τρεις διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα -μία εισαγγελική έρευνα, μία δική μας ΕΔΕ και μία διαδικασία διερεύνησης του υπουργείου- αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις μέχρι νεωτέρας και θα τηρείται αυστηρά το ωράριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρύτανης ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις που υπερβαίνουν το ακαδημαϊκό ωράριο, το οποίο στο ΑΠΘ λήγει στις 10 το βράδυ. «Τι θα πει “τελειώνω στις 11 το βράδυ γιατί κάνουμε μία θεατρική παράσταση”; Τελειώσαμε με αυτά. Απαγορεύεται εφεξής οποιαδήποτε παράταση του ακαδημαϊκού ωραρίου», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το πανεπιστήμιο παραμένει χώρος ελεύθερης έκφρασης, ωστόσο με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. «Πανεπιστήμιο είμαστε, απόψεις εκφράζονται, δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με πολιτικές εκδηλώσεις. Απαγορεύονται όμως τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Μετά τις 10 το βράδυ δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα εντός των χώρων του πανεπιστημίου», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι ο περιορισμός αφορά όλο το campus, συμπεριλαμβανομένων των προαύλιων χώρων.

«Αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι μετά τις 10, μπορεί να πάει σε κάποιον άλλο χώρο εκτός πανεπιστημίου»

Σε περιπτώσεις φορέων ή συλλογικοτήτων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκδήλωση, όπως ανέφερε, αυτή μπορεί να γίνει εντός του πανεπιστημίου μόνο έως τις 10 το βράδυ. «Αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι μετά τις 10, μπορεί να πάει σε κάποιον άλλο χώρο εκτός πανεπιστημίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατή η απασχόληση επιπλέον προσωπικού εκτός ωραρίου.

Αναφορικά με τη στάση της πανεπιστημιακής κοινότητας, ο Πρύτανης επεσήμανε ότι οι αποφάσεις αυτές έγιναν δεκτές χωρίς αντιρρήσεις. «Κανείς δεν είχε αντίρρηση στη Σύγκλητο. Αυτό έγινε αποδεκτό από όλους», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διερεύνησης, οι δραστηριότητες θα επανέλθουν, υπό το πλαίσιο, που περιέγραψε. Δεν παρέλειψε δε να σημειώσει ότι η ΕΔΕ εντός του ΑΠΘ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, σε μερικές ημέρες.

Τέλος, διευκρίνισε ότι τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά, με το πανεπιστήμιο να παραμένει ανοιχτό τις ώρες διεξαγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με ευθύνη των αρμόδιων ακαδημαϊκών οργάνων.

Όσον αφορά την εκδήλωση που εξελίχθηκε στα πρόσφατα επεισόδια, ο Πρύτανης ήταν κατηγορηματικός: «Υπήρχε ρητή απαγόρευση για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης από την πλευρά μας, και αυτό δυστυχώς διαστρεβλώθηκε από τα μέσα – χωρίς κανείς να ζητήσει συγνώμη!».