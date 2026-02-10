Βιολάντα: Στα Τρίκαλα την Τετάρτη στελέχη της ΔΑΕΕ για την συνέχιση των ερευνών

Η ΔΑΕΕ επιστρέφει στα Τρίκαλα με στόχο την άντληση νέων στοιχείων και καταθέσεων για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Στα Τρίκαλα επιστρέφουν την Τετάρτη (11/02) στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) με στόχο να συνεχίσουν τις έρευνες στο εργοστάσιο Βιολάντα.
Η επόμενη φάση σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, είναι η λήψη καταθέσεων από στελέχη του εργοστασίου, υπεύθυνους τομέων, αλλά και μηχανικών μηχανολόγων που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων που υπογειοποιήθηκαν, χωρίς την απαιτούμενη θωράκιση.
Επιπλέον και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ertnews, στον κύκλο των ερευνών μπαίνουν και πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια της επιχείρησης, τα οποία κατατέθηκαν σε Περιφέρεια και Πυροσβεστική.
Οι έρευνες θα συνεχιστούν και στο σημείο της τραγωδίας με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να αντλούν και άλλα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης για να αναλυθούν από τους ειδικούς πραγματογνώμονες και να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα.
Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο.
