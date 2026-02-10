Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα στην Άγκυρα - Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία όπου αύριο, Τετάρτη (11/2) θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 14:15, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Οι 10 υπουργοί πλην του Δένδια που πάνε Τουρκία

Συνολικά 10 υπουργοί θα συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Νίκο Δένδια να είναι απών καθώς την Τετάρτη και την Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τις συνόδους των υπουργών Άμυνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.