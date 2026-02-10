Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Κατέθετε για οκτώ ώρες

Στην προφυλάκιση του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας προχώρησαν οιαρχές, μετά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος απολογούνταν για περισσότερες από 8 ώρες, με τη διαδικασία να ξεκινάει από νωρίς σήμερα (10/2) το πρωί. Οι αρχές εστίασαν στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ο σμήναρχος υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, όταν –όπως ανέφερε– άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν έγινε απευθείας από την Κίνα αλλά από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε, ενώ φέρεται να έκανε λόγο για αφόρητες πιέσεις που δέχθηκε, ιδίως μετά από ταξίδι του στην Κίνα, προκειμένου να παρέχει έγγραφα και πληροφορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι αποδέχεται τις ευθύνες του και ζήτησε την καταδίκη του, εμφανιζόμενος μάλιστα ανακουφισμένος.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να διακριβωθεί το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν και οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.