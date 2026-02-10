Με λαμπρότητα τιμήθηκε ο Πολιούχος του Πύργου, Άγιος Χαράλαμπος

Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη η πόλη του Πύργου στη γειτονική Ηλεία τίμησε τον Πολιούχο και προστάτη της, Ιερομάρτυρα Άγιο Χαράλαμπο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026.

Στις φετινές εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν με τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Χαράλαμπου, κατόπιν προσκλήσεως του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ.κ. Αθανασίου Β’, παρέστησαν και θα συνεόρτασαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος, καθώς και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ιππώνος κ.κ. Στέφανος και Αχελώου κ.κ. Νήφων.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος που ήταν και στον πανηγυρικό εσπερινό το απόγευμα της Δευτέρας 9/2 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Πύργο, ήταν αυτός που στην πολυαρχιερατική Θεία λειτουργία το πρωί της Τρίτης 10/2 κήρυξε και το Θείο λόγο.

Μεταξύ των επισήμων που παρακολούθησαν την Θεία λειτουργία ήταν ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης, κ.α.

Ακολούθησε η καθιερωμένη Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους στους δρόμους της πόλης του Πύργου, κατά τη συνήθη διαδρομή. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 17.00 εψάλη Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο υπέρ υγείας και ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

Όπως διαβάσαμε στο patrisnews.com, η λιτανεία της ιερής εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους στους δρόμους του Πύργου, πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου & με τη συμμετοχή στρατιωτικού αγήματος, μαθητών, του Λυκείου Ελληνίδων, του Ερυθρού Σταυρού, των Προσκόπων και του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας «Χαράλαμπος Βιλαέτης». Η πομπή πλαισιώθηκε από την μπάντα του Δήμου Ζακύνθου και τη Φιλαρμονική «Απόλλων» Πύργου, που με τα εμβατήριά τους πρόσθεσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας, ο Δήμος Πύργου παρέθεσε δεξίωση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο και επίσημο γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής προς τιμήν των προσκεκλημένων.