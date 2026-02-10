Πάτρα: Αναστάτωση από φωτιά σε πολυκατοικία στην οδό Σμύρνης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ισόγειο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Πριγκιπονήσων, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από διαρροή σε σόμπα υγραερίου που βρισκόταν στο διαμέρισμα ηλικιωμένου.

Ο ιδιοκτήτης, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, πέταξε τη σόμπα στον κοινόχρηστο διάδρομο και κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Την ίδια στιγμή, γυναίκα που βρισκόταν στο κτίριο άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και άρχισαν να καίγονται οι πόρτες δύο διαμερισμάτων.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και η φωτιά κατασβέστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί έρευνα το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.