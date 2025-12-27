Αγρίνιο: Επίθεση σε 17χρονο στη Ματαράγκα -Τέσσερα άτομα φέρονται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο έξω από κατάστημα

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου στη Ματαράγκα Αγρινίου, με θύμα έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αστυνομικές Αρχές, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση έξω από κατάστημα της περιοχής από ομάδα τεσσάρων ατόμων, τα οποία φορούσαν κουκούλες. Κατά την ίδια καταγγελία, ο 17χρονος χτυπήθηκε με γροθιές, ενώ φέρεται να δέχθηκε και απειλές με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση ενός εκ των φερόμενων δραστών, υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος αναζητείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν ασήμαντη, ωστόσο εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο.