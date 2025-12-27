Άγιος Δημήτριος: Σκύλος πήδηξε τελευταία στιγμή από αυλή που κατέρρεε από την κακοκαιρία

Ένας σκύλος γλίτωσε στο... παρά πέντε από μια αυλή που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει λόγω της κακοκαιρίας.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος μετά τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δρόμους και υποδομές.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το STAR, φαίνεται πως στην οδό Βαλτετσίου, κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης, κατέρρευσε ολόκληρη αυλή μονοκατοικίας και κατέληξε μέσα στην κοίτη του ρέματος.

Σύμφωνα με κατοίκους, προηγήθηκε έντονη αναστάτωση από τα σκυλιά της οικογένειας, όπως φαίνεται και στο βίντεο, λίγο πριν ακουστεί δυνατός κρότος. Την ώρα εκείνη δεν βρισκόταν κανείς στον εξωτερικό χώρο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς στο σπίτι διαμένουν μικρά παιδιά και μια έγκυος.