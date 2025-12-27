Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέοι αποκλεισμοί δρόμων σε όλη τη χώρα – Κλείνει ξανά η περιμετρική στην Πάτρα

Με συνεχείς συνελεύσεις στα αγροτικά μπλόκα, οι αγρότες οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι δράσεις αφορούν εκ νέου βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, με έμφαση στην Πάτρα, τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Πάτρα, οι αγρότες προχωρούν από σήμερα σε νέο αποκλεισμό της περιμετρικής οδού, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή από την παραμονή των Χριστουγέννων προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα παραχωρηθεί εκ νέου μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το αγροτικό μπλόκο στην περιοχή συμπληρώνει ήδη 21 ημέρες.

Κλείσιμο δρόμων και τελωνείων

Σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στη Βόρεια Ελλάδα. Από τις 12:00 το μεσημέρι, στο μπλόκο των Μαλγάρων κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί αποκλεισμός των τελωνείων Ευζώνων και Προμαχώνα, καθώς και τρίωρος αποκλεισμός του κόμβου Χαλκηδόνας το απόγευμα.

Στη Θεσσαλία, προβλέπονται εκτροπές κυκλοφορίας στο ύψος του Πλατύκαμπου, ενώ η αερογέφυρα που είχε δοθεί προσωρινά στην κυκλοφορία θα κλείσει εκ νέου και αναμένεται να ανοίξει ξανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι αγρότες δηλώνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν επιπλέον παρεμβάσεις, με εναλλαγές αποκλεισμών και διευκολύνσεων για τους εκδρομείς.

Σχέδια για περαιτέρω κλιμάκωση

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι μετά την εορταστική περίοδο προτίθενται να σκληρύνουν τη στάση τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων δρόμων και λιμανιών. Όπως τονίζουν, θα συμμετάσχουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά και απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου.

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα σε εθνικές οδούς, χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία. Οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στους δρόμους, πραγματοποιώντας συμβολικές δράσεις και στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και ενίσχυσης των κινητοποιήσεών τους τις επόμενες ημέρες.