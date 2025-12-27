Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό χωρίς βροχές - Πώς θα αλλάξουμε χρόνο

Παρά ταύτα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πέρασμα στο 2026 αναμένεται να γίνει χωρίς έντονες καιρικές εξάρσεις, γεγονός που ευνοεί τις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες των ημερών.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού για το νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο διαμορφώνουν ένα σκηνικό που συνδυάζει τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.

Με καιρό ήπιο για την εποχή και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα αναμένεται να γίνει η αλλαγή του χρόνου στη χώρα, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">H ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026 <br>Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο… <a href="https://t.co/yEXioZ67uW">pic.twitter.com/yEXioZ67uW</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2004500891513000205?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2025</a></blockquote>

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, έως και τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ο καιρός θα διατηρήσει γενικά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, με εναλλαγές νεφώσεων και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να προβληματίσουν, ενώ τυχόν τοπικές βροχές θα είναι περιορισμένες και κυρίως ασθενείς.

Οι θερμοκρασίες θα κινούνται σε επίπεδα κοντά στα κλιματικά μέσα για την εποχή, χωρίς έντονα ψυχρές εισβολές, ιδιαίτερα στα πεδινά και τα παράκτια τμήματα της χώρας.

Πρωτοχρονιά χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς ο καιρός αναμένεται γενικά ήπιος, με απουσία βροχοπτώσεων στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το κρύο θα είναι αισθητό κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, ωστόσο δεν προβλέπονται ακραία φαινόμενα.

Το σκηνικό αυτό συνθέτει ένα σχετικά «ήσυχο» ξεκίνημα για το νέο έτος, με τον χειμώνα να δίνει το παρών, αλλά χωρίς να επιβάλει δύσκολες καιρικές συνθήκες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο μεταβαλλόμενα φαινόμενα τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Ο Καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 9 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 5 βαθμούς), 4 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 5 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 10 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 5 έως 11 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στον Πατραϊκό Κόλπο από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές ασθενείς βροχές στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ο καιρός την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.