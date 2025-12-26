Ελένη Παπαδοπούλου: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του γιου της - «Σχέδιο σε 3 φάσεις» περιγράφει η Αγγελική Νικολούλη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση, ήταν και ένα μπιτόνι μεταφοράς καυσίμων το οποίο βρέθηκε κρυμμένο στο σπίτι του 60χρονου και όπως όλα δείχνουν, ήταν αυτό με το οποίο μετέφερε τη βενζίνη τη μοιραία μέρα, για να βάλει φωτιά στο σπίτι και να εξαφανίσει τα όποια ίχνη δολοφονίας.

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, στον Άγιο Στέφανο και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η συμπεριφορά του απέναντι στους αστυνομικούς ήταν σα να τους περίμενε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος, μέχρι και τη σύλληψή του, υποστήριζε ότι η φωτιά στο σπίτι της μητέρας του στο Κολωνάκι, προκλήθηκε από τσιγάρο της…

Στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ κρατείται από το πρωί, ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, στο Κολωνάκι, πριν από σχεδόν 4 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι της έδωσε μια φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας της.

Μιλώντας στο δελτίο του MEGA, η Αγγελική Νικολούλη που ασχολήθηκε πολύ με την υπόθεση αυτή, μέσα από την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» βλέπει ένα σχέδιο δολοφονίας σε τρεις φάσεις.

Νικολούλη: Πέρα από τα χάπια, της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο

«Είμαστε σοκαρισμένοι που ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε την μητέρα του, μέσα από ένα σχέδιο σε 3 φάσεις. Πέρα από τα χάπια, πρέπει να της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη και μετά έβαλε τη φωτιά. Στη συνέχεια εμφάνισε ένα σαθρό άλλοθι και κορόιδευε όλο αυτό τον καιρό» περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη.

«Είχαμε έρθει σε επαφή με τον γιο. Θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά, όταν κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα, μιλούσαμε συνέχεια, μίλησα μαζί του τον Σεπτέμβρη και έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις. Δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση για αυτήν τη μάνα. Μιλούσε για αυτανάφλεξη. Όταν πήγαμε για ρεπορτάζ στη γειτονιά, καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια στην μητέρα του. Ανησυχούσαν στη γειτονιά. Άκουγαν την γερόντισσα να κλαίει. Υπήρχε βιαιότητα και ένταση.

Ήθελε να πουλήσει το σπίτι για τα χρέη που είχε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη» είπε η Αγγελική Νικολούλη.