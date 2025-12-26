Κολωνάκι: Ανατροπή με τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου - Συνελήφθη ο γιος της

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, η οποία είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο σπίτι της τον Ιανουάριο του 2022. Το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου 2025, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της, θεωρώντας ότι εμπλέκεται στον αποτρόπαιο θάνατό της, με βασικό κίνητρο να φέρεται το οικονομικό όφελος.

Η άτυχη γυναίκα, σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί νεκρή έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της, στο κέντρο του Κολωνακίου.

Ενώ για σχεδόν τέσσερα χρόνια η υπόθεση αντιμετωπιζόταν ως ένα τραγικό δυστύχημα που προκλήθηκε από τσιγάρο, ο εισαγγελέας, αξιολογώντας το σύνολο της δικογραφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου γιου της, ο οποίος από την πρώτη στιγμή παρουσίαζε τον θάνατο της μητέρας του ως ατύχημα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα επιστημονικά δεδομένα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η 87χρονη δεν είχε εισπνεύσει καπνό, γεγονός που αποδεικνύει ότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Παράλληλα, στον οργανισμό της εντοπίστηκε η παρουσία ηρεμιστικών χαπιών, τα οποία την είχαν καταστήσει ανίκανη να αντιδράσει. Τα στοιχεία αυτά «έδεσαν» με τις αναφορές των πυροσβεστών, οι οποίοι μπαίνοντας στο διαμέρισμα αντιλήφθηκαν έντονη οσμή εύφλεκτου υγρού.