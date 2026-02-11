Πάτρα: Σε λίμνη μετατράπηκε και πάλι η Ακτή Δυμαίων μετά τη δυνατή βροχή

Νέα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαίων
Για ακόμη μία φορά, η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων.
Πρόκειται για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο καιρός επιδεινώνεται.
Η κυκλοφορία διεξήχθη με δυσκολία σε αρκετά σημεία, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή, φοβούμενοι νέες πλημμύρες σε περίπτωση συνέχισης της κακοκαιρίας.
