Ελένη Παπαδοπούλου: Ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα αλλά δολοφονία

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο σπίτι της στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη και την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, ο εισαγγελέας, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα της δικογραφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία.

Το πρόσωπο που φέρεται ως βασικός ύποπτος ανήκει στον στενό της κύκλο. Ο ύποπτος κλήθηκε και κατέθεσε για τον φρικτό θάνατό της, ενώ πλέον ο εισαγγελικός λειτουργός που παρήγγειλε τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποφασίσει για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Το χρονικό ενός φρικτού εγκλήματος

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα. Η κοινή εκδοχή ήταν πως είχε αποκοιμηθεί με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της τη φωτιά, καθώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν φανατική καπνίστρια. Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα πίστευαν ότι έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν ταίριαζε με την εικόνα του τόπου της καταστροφής. Η ένταση της φωτιάς ήταν υπερβολικά μεγάλη για να αποδοθεί σε ένα απλό ατύχημα. Η καταστροφή του χώρου και τα στοιχεία που καταγράφηκαν από τους πραγματογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής ήταν καταλυτικά. Οι αξιωματικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σώμα της γυναίκας και ο γύρω χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν την πυρκαγιά. Η μέθοδος της διαβροχής και της ανάφλεξης παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.