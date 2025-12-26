Δυτική Αχαΐα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ- Χειροπέδες σε γονείς

16χρονος και 14χρονος κατανάλωσαν αλκοόλ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
Σε νοσοκομεία της Πάτρας διακομίστηκαν δύο ανήλικοι οι οποίοι κατανάλωσαν αλκοόλ ενώ οι αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε γονείς τους.
Αναλυτικά τα περισταστικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 16χρονος γιός της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».
Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ο
14χρονος γιός του βρισκόμενος σε οικισμό στη Δυτική Αχαΐα προέβη σε κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω
Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης. Ο ανήλικος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.
