Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο παιδί από φωτιά στο σπίτι του

Στο νοσοκομείο το αδελφάκι του
Τραγωδία στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα αγοράκι επτά χρονών έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.
Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ, το εξάχρονο αδελφάκι του άτυχου παιδιού και ο πατέρας του νοσηλεύονται, ενώ η μητέρα τους είναι καλά στην υγεία της.
Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
